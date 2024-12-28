شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 27-12-2024.. تحركات محدودة والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 27-12-2024 في سوق الصاغة يعد تحركات بحوالي 20 جنيها صعوداً وهبوطا خلال 48 ساعة ، وسجل الذهب في مصر 3740 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية .

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3206 جنيهات.

الذهب العالمي

ودفعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، ليضعه على المسار الصحيح لأفضل عام للذهب منذ عام 2010، مع ارتفاع يزيد عن 30٪ حتى الآن، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

تراجع سعر الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات الجلسة الأخيرة هذا الأسبوع، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في عند 2640 دولارا بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم.

وتراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات أمس في بعض جلسات التداول بعد أن غاب التحركات السريعة في البورصة العالمية ليختم الذهب تداولات اليوم حول 3740 جنيها

اختبر الذهب العالمي مستوى المقاومة 2630 دولار للأونصة خلال تداولات أمس وذلك بعد أن مكن من اختراق مستوى المقاومة 2600 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6% مما ساعد على استمرار الصعود.

