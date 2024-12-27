ترأس اللواء شرطة (حقوقي) /سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل بمباني رئاسة مرور الولاية الإجتماع الدوري بإدارتي المرور والمرور السريع بالولاية. مدير شرطة الولاية أشاد بمستوى الأداء لإدارتي المرور والمرور السريع خلال العام 2024 موجهاً بضرورة تجويد الأداء لتقديم خدمة مرورية متميزة مع عدم التهاون في تطبيق القانون خاصة تجاه المركبات غير المقننة والمركبات التي تسير بدون لوحات موصياً بتكثيف الجهود لفك الإختناقات المرورية وذلك بتحديد مسارات (اتجاه واحد) بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإستمع سيادته لتقرير الأداء لإدارة مرور الولاية قدمه العميد شرطة حقوقي / فيصل وقيع الله تاج الدين مدير إدارة مرور ولاية نهرالنيل غطى من خلاله جوانب العمل الإدارية والفنية وكذلك تقرير المرور السريع والتقارير المالية. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مرور ولاية نهرالنيل يسعى في خطته للعام 2025 لتعزيز برامج التوعية المرورية وتوسيع رقعة الإنتشار بالطرق والتقاطعات وتطوير بيئة العمل. المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر نهر النيل .. التشديد على رصد المركبات بدون لوحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.