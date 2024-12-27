شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 27-12-2024 عيار 21 بـ22.775 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 27 ديسمبر 2024 05:00 ص
يعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-12-2024 فى الكويت كالتالى:
عيار الذهب سعر الذهب
عيار 24 26.050 دينار
عيار 22 23.875 دينار
عيار 21 22.775 دينار
عيار 18 19.525 دينار
عيار 14 15.200 دينار
عيار 12 13.025 دينار
الاونصة 809.875 دينار
الجنيه الذهب 182.275 دينار
الأونصة بالدولار 2627.31 دولار
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