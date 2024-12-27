شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مصنع كسوة الكعبة ومعرض الوحي والان نبدء بالتفاصيل

جولة روحانية

الدمام - شريف احمد - زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أمس، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض الوحي بحي حراء الثقافي، الذين يمثلون الدفعة الثانية من المُسْتَضَافين ضمن البرنامج، والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وتجول الضيوف خلال الزيارة في أقسام المجمع، واطلعوا على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، كما تعرفوا على تاريخ صناعتها والمواد الخام المستخدمة في صناعتها, والمشاركة في حياكة نسيج كسوة الكعبة المشرفة الجديدة.واطلع الضيوف خلال جولتهم في قاعات المعرض المتنوعة على قصص الأنبياء الكرام وصولًا إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا الملامح العظيمة لقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.فيما شاهد الضيوف عرضًا مرئيًا للتعرف على بعض ما يرتبط بقصة نزول الوحي كغار حراء، وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وجبريل عليه السلام عبر عرض تقني جذاب.وفي ختام الزيارة أشاد الضيوف بدور البرنامج في تنظيم هذه الزيارات الإيمانية، مؤكدين أن الاهتمام الذي توليه المملكة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يعكس رسالتها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين.يُذكر أن الدفعة الثانية من ضيوف البرنامج تضم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة أوروبية.