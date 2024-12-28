شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 1.5 متر بين خطوط الخيار و40 سم بين الشتلات في البيوت المحمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية اتباع أساليب زراعية دقيقة لتحقيق إنتاجية مثلى لمحاصيل الخيار الشمسي في البيوت المحمية.

وتضمنت الإرشادات تحديد المسافات المثالية لزراعة الخيار، حيث يتم زراعته على خطوط منفردة مع مراعاة أن تكون المسافة بين الخطوط 1.5 متر، والمسافة بين الشتلات 40 سنتيمترًا.



الزراعة في البيوت المحمية

كما شدد الإرشاد الزراعي على ضرورة زراعة شتلة بجانب كل نقطة ري لتأمين تزويد كافٍ بالمياه والعناصر الغذائية للنبات.

وتختلف مسافات الزراعة في البيوت المحمية بناءً على عدة عوامل منها نوع البيت المحمي وطريقة تربية النبات، حيث يُفضل أن تكون المسافة بين الخطوط في هذه الحالة مترًا واحدًا فقط، مع ترك مسافة لا تقل عن 50 سنتيمترًا عن جوانب البيت المحمي.



وتهدف هذه التوجيهات إلى تحسين إنتاجية الخيار الشمسي وتعزيز كفاءته من حيث استغلال المساحات والموارد داخل البيوت المحمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الزراعة في المملكة.