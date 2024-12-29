شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابة عدة أشخاص في اصطدام قطار بمركبة إطفاء في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

رجال الإطفاء في أمريكا

حوادث القطارات في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أصيب عدة أشخاص من بينهم رجال إطفاء إثر اصطدام قطار بمركبة إطفاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.واصطدم قطار الركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء، مما أدى إلى انقلابها.وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الإطفاء والعديد من ركاب القطار، وفقا للسلطات.وقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.وذكرت صحيفة "ذا صن-سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان.كما تعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبًا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سلم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.