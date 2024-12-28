شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 1ر5 درجة ضرب شمال شرق اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مع شعور قوي بهزات في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما، ولكن لم يتم إصدار تحذير من موجات مد عالية ( تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد إن الزلزال الذي وقع الساعة 10:4 صباحا بالتوقيت المحلي بلغت قوته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في جزء من المقاطعتين،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

كانت مناطق في نفس المنطقة قد دمرت بسبب زلزال بقوة 0ر9درجات وتسونامي هائل في مارس/آذار عام .2011 ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

ووفقا لشركات المرافق، لم يتم رصد أي اضطرابات في أداء محطات الطاقة النووية في المنطقة بعد الزلزال.

وقع الزلزال قبالة مقاطعة فوكوشيما على عمق نحو 40 كيلومترا.



وضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر أمس جزيرة هونشو اليابانية التي تضم العاصمة طوكيو.

وتم تحديد مركز الزلزال مبدئيا عند خط عرض 30.52 درجة شمالًا وخط طول 142.22 درجة شرقًا، فيما كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال جزيرة هونشو