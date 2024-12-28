حسام حبيب يفاجئ الجمهور.. بـ”إطلالة” غير متوقعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الفنان حسام حبيب عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، بمظهر جديد ولافت، في إطار تشويق جمهوره لعمله الغنائي الجديد.

ونشر الملحن والمغنّي المصري “برومو” ترويجياً موسيقياً، مصحوباً بعبارة “قيد التحضير” باللغة الإنكليزية.

ولفتت إطلالة حبيب الإنظار، إذ اعتمد تسريحة شعر مختلفة، قائمة على الفرق الجانبي مع الغرّة المرفوعة إلى خلف.

يُذكر أن آخر ظهور علني لحسام حبيب، كان من خلال هجومه على شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، في إطار دفاعه عن طليقته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الأخيرة في حفل الكويت.

ونشر حبيب عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً قال فيه: “بجد هو في كده؟ أخ أثناء موت أخوه ودمه ما بردش، بيقولك إحنا من عادتنا في الظروف دي ما نتفرجش على حاجة، وهو داير على كل البرامج. حاجة غريبة جداً”.

وأشار حسام حبيب الى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تعرّضت للانتقاد بسبب تصريحاتها عن الراحل، لم تقصد الإساءة إليه، بل بادرت بكرمها المعتاد بتكريم محمد رحيم. وأضاف: “هي كرّمته وافتخرت بشغله معاها، وطلبت من آلاف الحضور وملايين المشاهدين قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، كلنا عملنا كده لأنها فكّرتنا”… مؤكداً أن الهجوم عليها هو بسبب زلّة لسان لم تكن مقصودة، خاصةً أنها اعتذرت عنها في وقتها.