تامر حسني يشعل أجواء موسم الرياض بحفل جماهيري ضخم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا انجم المصري تامر حسني مساء أمس (الجمعة) حفلًا جماهيريًا ضخمًا على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الحفل الذي نظمته شركة “بنش مارك” السعودية، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواء استثنائية أضفت المزيد من الحماس على الأمسية.

افتتح تامر الحفل بأغنية “مش عايزك تزعل”. وأشعل الأجواء بمجموعة من أغانيه الشهيرة، مثل “يلا بينا”، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، كما قدم أغنيته الرومانسية “لوشوفتك مع غيري”، وأغنيته الشهيرة “أنا ولا عارف”.

شهد الحفل تفاعلًا حماسيًا من الجمهور الذي ملأ المكان، مرددًا كلمات الأغاني مع تامر في مشهد يعكس شعبيته الكبيرة في السعودية.

ونشر حساب شركة “بنش مارك” على منصة “إكس” مقاطع مصورة من الحفل، تُظهر الأجواء الرهيبة وتصفيق الجمهور الذي لم يتوقف طوال الأمسية.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات المميزة التي يقدمها موسم الرياض، الذي يُعد من أبرز الأحداث الترفيهية في المنطقة، ويستقطب ألمع نجوم الفن في العالم العربي.