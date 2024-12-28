محمد ممدوح ينجو من محاولة نصب.. إليكم ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان محمد ممدوح ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج “ضيفي” الذي يقدمه عبر قناة الشرق للأخبار، حيث روى الفنان محمد ممدوح حكاية تعرضه لمحاولة نصب خلال تواجده في جزيرة زنجبار، التي يعتبرها من الوجهات المفضلة بالنسبة له.

قال ممدوح: “أكتر بلد قعدت فيها وحسيت إني معنديش مانع أكمل هناك جزيرة زنجبار. ناسها شبهنا بشكل مش طبيعي، وبالذات شبه أهل أسوان، قمة الطيبة والهدوء والسكينة، وفي واحد هناك قرر ينصب عليَّ البلد كلها قاطعته”.

أضاف: “كنت عايز أشتري الزي الرسمي بتاعهم وطلب رقم مهول بالنسبة لهم، لقيت أهل البلد بيحذروني من إنه نصاب، وعرضوا نفس الزي بأقل الأسعار، وتاني يوم مشوه من الأوتيل”.

وعن تجربته في فيلم “تراب الماس” قال ممدوح إنه اتفق مع المخرج مروان حامد على أداء دوره في فيلم “تراب الماس” من وحي شخصية أحد الحيوانات.

أضاف: “كنا داخلين مع مروان حامد في إني أجسد الشخصية عن طريق محاكاة حيوان واخترت الدب”.

تابع: “الدب مفترس ودايمًا يدي ضحيته الأمان، وعجبتني التفصيلة دي وعملناها في مشاهد، وده عمله مارلون براندو في الأب الروحي، وهيث ليدجر في جوكر”.

يُذكر أن فيلم “تراب الماس” ينتمي الى نوعية أعمال الجريمة والغموض، من إنتاج عام 2018، ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، والعمل مأخوذ عن رواية “تراب الماس” لأحمد مراد، وقدم بطولته آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، إياد نصار، وشيرين رضا.