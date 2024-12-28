حل أزمة مسلسل ياسمين صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن أزمة البحث عن مخرج لمسلسل “ضل حيطة” الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري موسم دراما رمضان المقبل قد انتهت، بعد تعاقد المنتجة مها سليم مع المخرجة شيرين عادل لتولي مهمة إخراج المسلسل بعد اعتذار المخرج إبراهيم فخر عن عدم المشاركة في المسلسل من دون ذكر أي أسباب لاعتذاره.

وبدأ صناع العمل في جلسات التحضير لاستكمال التصوير وذلك للحاق بالعرض في الموسم الرمضاني.

وكان تصوير مسلسل “ضل حيطة” قد توقف أكثر من مرة بسبب انشغال ياسمين صبري بمناسبات فنية عدة، آخرها تواجدها في المملكة العربية السعودية، وقبلها سفرها خارج مصر لتصوير مشاهدها في فيلم “الأرض السوداء” مع كريم عبد العزيز.

ويشارك ياسمين صبري في بطولة مسلسل “ضل الحيطة” كلٌ من: عابد عناني، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان…، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر. وتجسد ياسمين في المسلسل للمرة الأولى دور المرأة الكادحة التي تحاول التغلب على صعاب الحياة وحدها من دون رجل يساندها.