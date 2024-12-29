شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للجنة الشكاوى للمجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 04:00 ص

أعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس رئيساً للجنة.

وتضمن التشكيل الجديد للجنة عضوية كل من:

- المستشار عبدالسلام النجار- عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- الإذاعي محمد نوار- رئيس الإذاعة المصرية.

- الإعلامية نائلة فاروق - رئيس التليفزيون المصري.

- المستشار ياسر المعبدي - أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- المستشار وليد محمود - عضو الأمانة الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتختص اللجنة بفحص الشكاوى التي تحال إليها، وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وكذلك ما يُحال إليها من موضوعات أخرى مرتبطة بطبيعة عملها.

