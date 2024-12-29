أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن بدء العملية الجراحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاستئصال البروستاتا في مستشفى هداسا في القدس. وأمس، أعلن نتانياهو في بيان أنه سيدخل المستشفى الأحد لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: بدء عملية نتانياهو الجراحية لاستئصال البروستاتا بمستشفى هداسا بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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