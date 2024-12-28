تكنولوجيا: أول الصور المسربة لهاتف OnePlus Open 2 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في العمل على تطوير الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي، واليوم تكشف أول الصور المسربة عن تصميم OnePlus Open 2.

قدمت وان بلس الجيل الأول من هواتفها القابلة للطي في 2023، ولقد كان OnePlus Open أحد أفضل الإصدارات القابلة للطي التي قدمت للأسواق في هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن Open 2 يأتي بترقية جديدة في المواصفات والتصميم، كما أوضحت الصور ثلاثية الأبعاد النظرة الأولى على تصميم هذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات على أن OnePlus Open 2 سيتضمن بعض التغييرات في التصميم، والتي تشمل تصميم أكثر نحافة مقارنة بالجيل السابق، كما يأتي بحجم أكبر في الشاشة.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية، مع دعم من علامة Hasselblad التجارية في إعدادات الكاميرة.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يتميز بسُمك 10مم عند الطي أي يضم ترقية مقارنة بهاتف OnePlus Open الذي تميز بسُمك 11.7مم عند الطي، أيضاً يدعم Open 2 معايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، وهي ترقية أخرى مقارنة بالإصدار السابق الذي جاء بمعايير IPX4 فقط.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف OnePlus Open 2 يضم شاشة LTPO OLED بحجم 8 إنش، وجودة عرض “2K”، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz، بينما تأتي شاشة الغطاء الخارجي بحجم 6.4 إنش.

كما تدعم وان بلس الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل، وأخر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً يأتي باثنان من كاميرات السيلفي في الشاشة الخارجية والشاشة الداخلية بدقة 32 و20 ميجا بيكسل، وتدعم وان بلس الهاتف بقدرة بطارية 5900 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وواجهة OxygenOS 15.

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