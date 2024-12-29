الامارات | هزة أرضية خفيفة في فلج المعلا دون تأثير

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية خفيفة في فلج المعلا دون تأثير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، أمس، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة في فلج المعلا، دون أي تأثير.
وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان، أن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها في تمام الساعة 17:51 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، لم تكن محسوسة ويقتصر رصدها على الأجهزة فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App