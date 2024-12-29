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الامارات | هزة أرضية خفيفة في فلج المعلا دون تأثير

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية خفيفة في فلج المعلا دون تأثير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، أمس، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة في فلج المعلا، دون أي تأثير.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان، أن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها في تمام الساعة 17:51 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، لم تكن محسوسة ويقتصر رصدها على الأجهزة فقط.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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