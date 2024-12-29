الامارات | هزة أرضية خفيفة في فلج المعلا دون تأثير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، أمس، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة في فلج المعلا، دون أي تأثير.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان، أن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها في تمام الساعة 17:51 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، لم تكن محسوسة ويقتصر رصدها على الأجهزة فقط.