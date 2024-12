شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التحديث الرئيسى الأول للعبة Infinity Nikki وموعد إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

إذا لم تجرب لعبة Infinity Nikki بعد، فإن اللعبة عبارة عن مجموعة من المهام والأسماك التي يجب اصطيادها والحشرات التي يجب اصطيادها وغير ذلك الكثير، وقد تم تنزيلها بالفعل أكثر من 20 مليون مرة منذ إصدارها، وستزداد شعبيتها فقط عندما يتم إصدار تحديث Shooting Star Season في 30 ديسمبر، وبالنسبة لأي شخص يريد تجربة مريحة وخفيفة للتخلص من برودة الشتاء، فإن هذه اللعبة المريحة هي خيار سهل.

سيضيف التحديث أزياء جديدة يمكنك ارتداؤها لحرق نجوم Whimstars، وأحداثًا محدودة الوقت مثل مهرجان Wish Festival، والمزيد من الشخصيات الفريدة وقصة Miraland لاستكشافها، حتى أن أحد الأزياء يمنح نيكي تسريحة شعر زرقاء وخضراء تذكرنا بـ Hatsune Miku.

وتتضمن بعض الأزياء الجديدة Star of the Gala وGleaming Dance وSnowy Encounter، كل منها فريد من نوعه بطريقته الخاصة، ولكن بتصميم جميل موجود في كل جانب آخر من جوانب اللعبة، وسيكون هناك أيضًا زيان جديدان على الأقل من أزياء Resonance: Pink Ribbon Waltz وDaughter of the Lake.

كما شسيتم إصدار تحديث Shooting Star Season في 30 ديسمبر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وبلايستيشن 5 وأندرويد وiOS وسيستمر حتى 23 يناير 2025.

وهنا يمكن أن نتسائل كيف تبدو لعبة Infinity Nikki ؟ تشبه طريقة اللعب كثيرًا لعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild، ولكن إذا تم إجراء تعديلات على اللعبة بالكامل وركزت بالكامل على التسلل إلى بلدة Gerudo واختيار ملابسك الخاصة، فهي لعبة كبيرة مفتوحة العالم بها الكثير لتفعله، وأشخاص لتتعرف عليهم، وملابس لتجميعها. وأيضًا، إنها مجانية للعب، على الرغم من أنها تعتمد بشكل كبير على ميكانيكا gacha.