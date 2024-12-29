الامارات | جامعة دبي تتعاون مع جامعات صينية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت جامعة دبي مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة، سبل التعاون في الأبحاث المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، والروبوتات والمجاهر الإلكترونية متناهية الصغر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد جامعة دبي برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، إلى مجموعة من الجامعات الصينية شملت الجامعة الصينية الشعبية، وجامعة ننغيشيا، ومعهد بكين للتكنولوجيا، وجامعة تياجين للتكنولوجيا، وجامعة تياجين للعلوم والتكنولوجيا. واطلع وفد جامعة دبي خلال الزيارة على مجالات الأبحاث العلمية في تلك الجامعات، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، ومختبراتها المتقدمة وإمكاناتها، وبحث سبل تنفيذ برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

وخلال الزيارة وقّعت جامعة دبي اتفاقية للتعاون العلمي مع جامعة ننغيشيا، إلى جانب التعاون الحالي بينهما، من خلال معهد كونفوشيوس في مجالات التدريس وتبادل الطلبة، كما تم بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مع معهد بكين للتكنولوجيا، والتي نصت على التعاون وإجراء وتبادل الأبحاث العلمية وتبادل الطلبة.

وزار وفد جامعة دبي المقر الرئيس لمعاهد كونفوشيوس العالمية لتعليم اللغة والثقافة الصينية للناطقين بغيرها والتي يصل عدد مراكزها إلى 1225 مركزاً حول العالم، حيث تضم جامعة دبي بين جنباتها مركزاً متميزاً لمعهد كونفوشيوس يعتبر من أفضل مراكز المعهد في المنطقة العربية، ويستقطب أكثر من 200 طالب وطالبة سنوياً من المواطنين والمقيمين.

وقدّم البستكي شرحاً عاماً عن جامعة دبي وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، ومراكزها ومختبراتها البحثية، ومجالات البحوث التي تقوم بإجرائها، ونبذة عن مبناها الذكي.