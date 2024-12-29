الامارات | 4 طلبة يبتكرون تطبيقاً ذكياً للتعريف بتراث وثقافة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر أربعة طلبة بجامعة أبوظبي تطبيق «كنــوز» لتسهيل رحلة البحث عن التراث والثقافة، وهــو تطبيق للهواتــف الذكيــة مصمــم بهــدف تعزيــز الروابــط الأسرية وتعميــق الارتباط بتراث وثقافـة الإمارات، وحصلوا من خلاله على المركز الثالث في مبادرة «وياكم» لتعزيز التفاعل المجتمعي.

وأوضح الطلبة، محمود سليمان، وسارة حمدان، وأمنية أحمد، وسواله شافي، أن التطبيق يدعو الأسر إلى خـوض مغامـرات أسـبوعية مليئــة بالتشــويق في جميــع أنحــاء المدينة، حيــث يُكلفــون بحــل ألغــاز تقودهــم لاكتشاف مواقــع مخفيــة. ويكافــئ التطبيــق المشاركين بمقتنيــات وجوائــز مدعومــة بتقنيــات الواقــع الافتراضي (AR)، مــا يســهم في تعزيــز فهمهــم لثقافــة الإمارة وتراثهــا. وعبر دمــج التكنولوجيــا بالاستكشاف الواقعــي، يشــجع «كنــوز» الأسر على التعلــم التفــاعلي، مــع تقليــل الجلوس أمام الشاشــة وتعزيــز الروابــط المجتمعية ليصبــح تجربــة تعليميــة وترفيهيــة تجمع المتعة والفائدة.

وأشاروا إلى أن تطبيق «كنوز» مغامرة تجمع بين التعلم والاستكشاف والترابط الأسري بمكان واحد، حيث يستضيف عمليات البحث عن الكنز بجميع أنحاء المدينة والتي تأخذ العائلات عبر أماكن التراث والثقافة بأبوظبي وتسمح لهم بالكشف عن القصص وراء تاريخها وثقافتها وجمالها الطبيعي.