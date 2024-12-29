«إسلامية الشارقة» تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة دورها الفاعل في تعزيز الترابط الأسري، واستقرار المجتمع، من خلال الرد على الاستشارات الشرعية والأسرية، وتقديم الدعم الموجه للأسر في مواجهة التحديات المختلفة، بالتعاون مع محكمة الأسرة بالشارقة، وذلك انطلاقاً من رسالتها السامية الهادفة إلى نشر وترسيخ القيم الإسلامية داخل الأسرة، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار، مما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومترابط، قائم على أسس الاحترام والرحمة والمودة.

وأكد عبدالله خليفة السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، أن الأسرة هي جوهر التنمية والبناء في المجتمعات، والحفاظ عليها من التصدع هو الأساس المتين للنهوض والارتقاء بالدول، حيث يتولد الإبداع منها.