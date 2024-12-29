«محمد بن راشد للإسكان»: تعزيز ثقافة الابتكار والتميز الوظيفي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تنظيم حفلها السنوي للموظفين لعام 2024، الذي أقيم في فندق إنتركونتننتال دبي فيستيفال سيتي، أمس، تحت رعاية عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي للمؤسسة، وبحضور فريق القيادة ومديري الإدارات وعدد كبير من موظفي المؤسسة.

يأتي الحفل السنوي في إطار التزام المؤسسة بتعزيز ثقافة التميز والابتكار الوظيفي، والاحتفاء بالجهود المخلصة التي يبذلها الموظفون في تحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة. وتهدف المؤسسة من خلال هذا الحدث إلى تقوية الروابط بين أفراد فريق العمل وتعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والتعاون، حيث تُعد كفاءة وإبداع الموظفين الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية. كما تسعى المؤسسة إلى تمكين الموظفين من خلال تقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني تدعم الابتكار وتساهم في تبني أحدث الحلول المستدامة في قطاع الإسكان.

وفي كلمته خلال الحفل، قال ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في محمد بن راشد للإسكان: «إن الحفل السنوي يمثل تجسيداً لالتزام المؤسسة بالاستثمار في كوادرها البشرية، الذين يشكلون المحرك الأساسي لتحقيق رؤيتنا في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة. نحن نسعى جاهدين لتعزيز ثقافة الابتكار والتميز الوظيفي، حيث نؤمن بأن الإبداع والعمل بروح الفريق هما المفتاح لتحقيق تطلعات المؤسسة والمساهمة في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. كما نؤكد على دور المؤسسة في تمكين موظفيها من خلال توفير بيئة عمل ملهمة تدعم الاستدامة والتطوير المستمر، ما يعزز قدرتنا على مواجهة تحديات المستقبل بمرونة وكفاءة».

وأضاف الفلاسي: «إن جهودكم وأفكاركم وإبداعاتكم كانت دائماً محور نجاح المؤسسة. نثمن عالياً التزامكم وتفانيكم في تحويل الأفكار إلى مشاريع تخدم المجتمع، ونعمل سوياً لتحقيق أهدافنا المشتركة التي تصب في مصلحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم».

شهد الحفل السنوي العديد من الفعاليات التي أضافت أجواءً من البهجة والتفاعل، من بينها عرض فيلم تسجيلي يلخص أبرز إنجازات المؤسسة للعام 2024، وفقرة تكريم الموظفين المتميزين بجوائز تقديرية، إلى جانب فقرات ترفيهية متنوعة.