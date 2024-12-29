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«الجامعة القاسمية» تحتفل بتخريج طلبة الفوج الثامن

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ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

احتفلت الجامعة القاسمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخريج الفوج الثامن من طلبتها للعام الأكاديمي 2024-2025، الذين يمثلون كلياتها الخمس، وهي الشريعة والدراسات الإسلاميّة، والآداب والعلوم الإنسانيّة، والاقتصاد والإدارة، والاتصال، والقرآن الكريم.
وأقيم حفل التخريج على مسرح الجامعة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، ومدير الجامعة، ونواب ومساعدي مدير الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى عدد من المدعوين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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