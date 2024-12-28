تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Flip7 أول هاتف قابل للطي من سامسونج بمعالج Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip7 العام المقبل برقاقة معالج Exynos ليكون أول إصدار من هواتف الشركة القابلة للطي يأتي بمعالج سامسونج.

تطلق سامسونج في شهر يوليو سنوياً جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد بدأت بالفعل في العمل على تطوير الجيل الجديد الذي ينطلق بشكل رسمي في 2025.

ولقد أوضح تقرير جديد نشر عبر The Elec بعض التفاصيل حول إصدار Flip القادم من هواتف سامسونج، حيث من المتوقع وفقاً لما جاء في التقرير أن يضم هاتف Z Flip7 رقاقة معالج Exynos 2500 القادمة من سامسونج.

وتعد رقاقة Exynos 2500 الجيل الثاني من الشرائح المميزة بمعمارية SF3 بدقة تصنيع 3 نانومتر، كما تأتي الرقاقة بعدد 10 من الأنوية، على أن تتميز النواة الرئيسية بسرعة 3.3 GHz، مع اثنان من الأنوية بسرعة 2.75 GHz، و5 من الأنوية بسرعة 2.36 GHz، إلى جانب 2 من الأنوية للكفاءة بسرعة 1.8 GHz.

كما تأتي الرقاقة بكرت الشاشة Xclipse 950 المميزة بمعمارية AMD RDNA، أيضاً تؤكد التقارير الأخيرة على أن سامسونج تخطط لبدء الإنتاج الضخم لرقاقة Exynos 2500 في بداية عام 2025، على أن تنتج 229.4 مليون وحدة من الرقاقة في 2025.

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