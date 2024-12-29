الامارات | «سوربون أبوظبي» مركزاً معتمداً لامتحانات «آيلتس» بالإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت جامعة السوربون أبوظبي شراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني، ليصبح مركز التعليم المستمر في الجامعة مركزاً رسمياً للتسجيل لامتحان آيلتس (IELTS) ومكاناً معتمداً لإجراء امتحاني آيلتس الورقي والحاسوبي. وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة خلال حفل توقيع أُقيم في مكتبة جامعة السوربون أبوظبي الحديثة.

وقالت مديرة جامعة السوربون أبوظبي، البروفيسورة ناتالي مارسيال براز: «يسعدنا التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ليكون حرم جامعة السوربون أبوظبي مركزاً معتمداً لامتحانات آيلتس في دولة الإمارات»، فيما أشار مدير المجلس الثقافي البريطاني بالإمارات، مارتن دالتري، إلى أن التعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، المعروفة بتميزها الأكاديمي من خلال توفير مرافق لاختبار آيلتس في حرمها الجامعي، يعكس التزامنا المشترك بتمكين الأفراد من مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة لتحقيق طموحاتهم العالمية. وستتيح الشراكة خيارات مريحة للتسجيل وتجربة سلسة يوم الامتحان.