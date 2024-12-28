تكنولوجيا: تفاصيل دقيقة حول إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S25 Ultra قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات من جديد لتسليط الضوء على إصدار Ultra القادم من سامسونج، حيث تقدم سامسونج هاتف Galaxy S25 Ultra بإعدادات للكاميرة تحاكي إصدار S24 Ultra.

نترقب إنطلاق حدث سامسونج الشهر المقبل لكشف النقاب عن هواتف Galaxy S25، واليوم تضيف أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول كاميرة أعلى إصدار من السلسلة القادمة.

وتقدم التسريبات الجديدة تفاصيل أكثر حول مستشعرات الكاميرة في هاتف Galaxy S25 Ultra، حيث يضم الهاتف مستشعر ISOCELL HP2 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.3، وحجم بيكسل 0.6µm-2.4µm وفتحة عدسات f/1.7 على أن يدعم المستشعر بعد بؤري 23مم.

بينما يأتي مستشعر Sony IMX754 الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/3.52، وحجم بيكسل 1.12µm، وفتحة عدسات f/2.4 لتكبير بصري حتى 3 مرات مع بعد بؤري 67مم.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Sony IMX854 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.52 وحجم بيكسل0.7-1.4µm، وفتحة عدسات f/3.4، وبعد بؤري 111مم مع عدسات telephoto لتكبير بصري حتى 5 مرات.

وتتميز كاميرة السيلفي في الهاتف بمستشعر ISOCELL S5K3LU من سامسونج بدقة 12 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/3.2، وحجم بيكسل 1.12µm، وفتحة عدسات f/2.2 وبعد بؤري 26مم.

ومن المقرر أن يكون التغيير الأبرز في الكاميرة الخلفية المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع التي تتضمن مستشعر ISOCELL S5KJN3 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.57، وحجم بيكسل 1.0 µm.

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