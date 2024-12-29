بعد محمد رمضان وأحمد العوضي.. حسن أبو الروس يحمس جمهوره لمسابقة جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - خلال الأيام الماضية أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل على السوشيال ميديا بعد إعلانه عن جائزة بقيمه 5 ملايين جنيه لمن يعرف اسم أغنيته الجديدة، لكن لم يتمكن أي شخص من الإجابة على هذا السؤال، أما الفنان أحمد العوضي فأعلن أيضاً عن مسابقة سيفوز بها 40 شخصاً من جمهوره بعد التعرف إلى اسم مسلسله الرمضاني القادم.

مسابقة جديدة من حسن أبو الروس

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في هذا السياق قرر الفنان حسن أبو الروس أن يسير على نهج هذين النجمين، وقام بالإعلان عن مسابقة جديدة لجمهوره ومتابعيه حول أغنيته الجديدة قدرها 5 ملايين دولار، وظهر في فيديو قال فيه: "أغنيتي الجديدة هتنزل يوم 29 الحلو اللي هيقول الأغنية دي مع مين هنكسبه ملايين هكسب بجد مش زي أي حد، الفلوس حاضرة ومعايا في الشنطة 5 ملايين دولار لبطل الأبطال".

لم يكتفِ أبو الروس بهذا الفيديو بل قام بنشر مقاطع مصورة جديدة أثار فيها حماس الجمهور، ظهر في واحدٍ منها وهو يرتدي قناعاً مثل الذي اشتهر به الفنان توليت، مما أثار الشكوك حول إمكانية تعاونهما معاً في هذه الأغنية.

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آخر أعماله الدرامية

الجدير بالذكر أنشارك في عام 2024 بمسلسل "حالة خاصة" الذي تدور أحداثه حول المحامي (نديم أبو سريع) الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.

شارك في بطولة هذا العمل كل من غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، نبيل ماهر، وئام مجدي، أحمد الأزعر، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

يمكنك متابعة طه دسوقي يتصدر الترند بعد أول حلقة من مسلسل "حالة خاصة"

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