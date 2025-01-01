شكرا لقرائتكم خبر عن بشير الديك كاتب من الزمن الجميل.. أبدع فى أعماله مع عاطف الطيب ومحمد خان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد ذكر اسم الكاتب بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، يأتى فى أذهاننا أعمال كثيرة أصبحت علامة مميزة فى تاريخ السينما المصرية والدراما التليفزيونية، وآثارها بالكثير من الأعمال التى حملت رسائل هامة للجمهور، فهو واحد من أشهر المؤلفين المعروفين للجمهور لكثرة الأعمال التى قدمها، فكانت بدايته مع عام 1978 من خلال فيلم "مع سبق الإصرار" لتتوالى بعد ذلك أعماله في السينما في هذه الفترة مع كبار النجوم أمثال أحمد زكى، ونور الشريف وعادل إمام، ومن النجمات يسرا وليلى علوي ونادية الجندي وغيرهم.

بشير الديك وعاطف الطيب ومحمد خان

لكن بمجرد ذكر اسم بشير الديك، يأتي في أذهاننا علاقته الكبيرة بالمخرج عاطف الطيب والمخرج محمد خان، فقد كان الثلاثى كفرسان في الإبداع الفني غير التقليدي، فإذا تحدثنا عن علاقته بعاطف الطيب فكان الكاتب بشير الديك يصفه بـ"توأم روحه" لأنهما كانا يفكران في نفس الشىء في نفس التوقيت، وبسبب هذا التوافق بينهما قدما سويا 7 أفلام بدايتها بفيلم "سواق الأتوبيس"، مروراً بأفلام "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" وناجى العلى" وآخر عمل جمعهما كان فيلم "ليلة ساخنة"، ولذلك كان تعاونهما نقطة تميز حقيقية في مشوار بشير الديك.

أما بالنسبة للمخرج محمد خان، فكان بينهما تفاهماً كبيراً في كل التفاصيل وهو ما انعكس على الشاشة من خلال أعمالهما التى جمعتهما سويا لتصل إلى قلب المتلقي بشكل مباشر، ومن بين هذه الأفلام "طائر على الطريق"، وفيلم "رغبة"، وفيلم "موعد على العشاء" وفيلم "الحريف" بطولة عادل إمام والذى يحتوى على قصة خاصة.

الثلاثى يجتمعون بشركة إنتاج "أفلام الصحبة"

تعاون السيناريست الكبير بشير الديك والمخرج الراحل محمد خان مع الزعيم عادل إمام من خلال فيلم "الحريف" والتي دارت أحدثه حول شخصية "فارس" التي جسدها عادل إمام، وهو شاب يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفة على سطح أحد المنازل بعد أن انفصل عن زوجته بسبب اعتدائه عليها مرارًا بالضرب، ويهوى ممارسة كرة القدم "الشراب" في الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، مما يعرضه للفصل من عمله لإهماله الشديد، ويحاول فارس العودة لزوجته لكنها ترفض ذلك وتتوالى الأحداث.

لم يقتصر إبداع الثلاثي بشير الديك ومحمد خان وعاطف الطيب في هذه الأعمال فقط لكنهم كونوا شركة إنتاج أطلق عليها "أفلام الصحبة" ومعهم سعيد شيمي ونادية شكر وخيرة بشارة وداوود عبد السيد، وكان الهدف من هذه الجماعة إنتاج أفلام ذات مستوى جيد وتقديم جديد، ولكن هذه الشركة أنتجت فقط فيلم "الحريف" للزعيم عادل إمام.

فيلم الحريف لـ عادل إمام ومقدمته بصوت أحمد زكي

راهن السيناريست بشير الديك والمخرج محمد خان على فيلم "الحريف" للزعيم عادل إمام، وهو فيلم مختلف من ناحية كل شيء فهو فيلم حمل بعدا إنسانيا شديد العمق ومعتمد على كم كبير من التفاصيل، وهو من نوعية الأفلام التي تعيش أطول رغم أنه لم يحقق نجاحاً وقت عرضه لعدم استيعابها بنفس الوقت، وربما تحقق بالفعل هذا الكلام وثبتت رؤية بشير الديك عندما أكد هذا الحديث لأن بعد مرور عشرات السنوات على عرض الفيلم فنحن نشاهد هذا العمل الابداعى كلما جاء على شاشة التليفزيون.

ما لا يعرفه الكثير من الجمهور أن فيلم "الحريف" عرضه المخرج محمد خان في البداية على الفنان الراحل أحمد زكي وأبدى موافقته رغم أنه كان هناك بعض الخلافات بين أحمد زكي وخان بفيلم "موعد على العشاء"، وأثناء التحضير للشخصية في فيلم "الحريف" أراد أحمد زكى معرفة تفاصيل الشخصية والتدخل فيها ومن هنا وقع الاختيار على الزعيم عادل إمام، وكل ذلك رغم أن أحمد زكي سجل مقدمة الفيلم بصوته كبطل له قبل اختلافه مع المخرج محمد خان والاعتذار عن الدور، ولكن محمد خان أبقى على المقدمة بصوت أحمد زكى رغم قيام عادل إمام ببطولته.