شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: أى شغل ليه مشاكله وماحستش إن ولادى بيكبروا غير لما بقوا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نجم الأغنية الشعبية حكيم خلال استضافته على إذاعة شعبى إف إم أن أى شغل في الدنيا له إيجابيات وسلبيات، مضيفا: "لم أهتز في خطواتى الفنية".

وأضاف: "ماحستش إن ولادى بيكبروا غير لما بقوا رجالة، والحمد لله على نعمة تربيتهم وتعليمهم، والحمد لله أى هدف في حياتى حاولت الوصول له".

وطرح حكيم مؤخرًا أغنية "أونانا" التي قدمها مع فريق الأطفال ماساكا كيدز أفريكانو الأوغندي الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، والأغنية من كلمات إسلام كنكا وألحان كريم الصباغ وتوزيع فلسطيني وإخراج محمد عبد الجواد، والأغنية استغرق الإعداد لها ثلاثة أشهر وتم تصويرها في الأماكن الريفية والطبيعية في أوغندا.

وطرح أيضا النجم حكيم، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، إشراف فنى جورج سمير.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.