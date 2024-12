حصاد 2024: أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي، خلال عام 2024، والتي حققت نمواً كبيراً، وسط التنوع الضخم في الأفلام المعروضة من حول العالم، وكذلك إقبال الجمهور على صالات السينما.

20 فيلماً في القائمة

ضمت القائمة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، 20 فيلماً متنوعاً، إذ جاء في المقدمةبطولة ويل سميث ومارتن لورانس، والذي عُرض في صالات السينما هناك لمدة 20 أسبوعاً، وحقق خلال تلك الفترة مبيعات تجاوزت 1.7 مليون تذكرة، بقمية 88.11 مليون ريال سعودي.

"ولاد رزق 3" في المرتبة الثانية

ليلى علوي وبيومي فؤاد في القائمة

هشام ماجد يتواجد بفيلمين

وجاء فيلم "ولاد رزق 3" في المرتبة الثانية في الإيرادات، مُحققاً 39 مليون ريال، مقابل 877 ألف تذكرة مباعة، وذلك على مدار 16 أسبوع عرض، يليه فيلم الرسوم المتحركة "" والذي عُرض لمدة 27 أسبوعاً، وحقق خلال تلك الفترة إيرادات بلغت 29.2 مليون ريال، مقابل 702 ألف تذكرة.أما المركز الرابع، فكان من نصيببطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، حيث حقق إيرادات 29.8 مليون ريال، لـ635.7 ألف تذكرة مباعة، على مدار 17 أسبوعاً، لاحقه فيلم "شباب البومب" الذي عُرض لمدة 22 أسبوعاً، وحقق وقتها 26.6 مليون ريال، مقابل 632.6 ألف تذكرة.وجاء، إخراج شون ليفي، في المركز السادس، حيث حقق 26.3 مليون ريال، وسط مبيعات تجاوزت 499 ألف تذكرة مباعة، وذلك لمدة 23 أسبوعاً، يليه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة الثنائي هشام ماجد وهنا الزاهد، حيث عُرض في صالات السينما السعودية لمدة 13 أسبوعاً، مُحققاً 22.7 مليون ريال، مقابل 459.4 ألف تذكرة.

وذهب المركز الثامن إلى فيلم الرسوم المتحركة "The wild robot"، والذي حقق 19.6 مليون ريال، مقابل 451 ألف تذكرة مباعة، وذلك طوال مدة عرضه في 14 أسبوعاً، يليه فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، والذي عُرض لمدة 16 أسبوعاً، وحقق 20.4 مليون ريال، لـ444.7 ألف تذكرة.

فيلم moana 2 يدخل القائمة

وجاء فيلم الرسوم المتحركةفي المركز العاشر، بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في صالات السينما السعودية خلال 2024، حيث حقق 16.9 مليون ريال، مقابل 411 ألف تذكرة، وذلك في 24 أسبوعاً، تلاه فيلمبطولة جيسون ستاثام، مُحققاً 23.1 مليون ريال، مقابل 396 ألف تذكرة، حيث عُرض لمدة 15 أسبوعاً.

ودخل فيلم moana 2، القائمة رغم عرضه في وقتِ متأخر من العام الجاري، وتحديداً منذ يوم 28 نوفمبر الماضي، حيث يُنافس في شباك التذاكر السعودي منذ 5 أسابيع فقط، وحقق خلال تلك الفترة 17.5 مليون ريال، مقابل 372.3 ألف تذكرة.

"مندوب الليل" في المركز السادس عشر

وشملت القائمة أيضاً، الذي جاء في المركز الـ13، حيث عُرض لمدة 10 أسابيع، وحقق خلال تلك الفترة 18.4 مليون ريال، مقابل 368 ألف تذكرة، تلاه، والذي حقق مبيعات تجاوزت 324 ألف تذكرة، بقيمة 19.7 مليون ريال، حيث عُرض في دور العرض هناك، لمدة 7 أسابيع فقط.

وفي المركز الـ15، جاء فيلم الرعب A Quiet Place: Day One، والذي عُرض لمدة 14 أسبوعاً، وحقق إيرادات أكثر من 15.4 مليون ريال، مقابل 301 ألف تذكرة، تلاه الفيلم السعودي "مندوب الليل" والذي عُرض لمدة 15 أسبوعاً، وحقق 11.5 مليون ريال، لـ285.8 ألف تذكرة، وهو تأليف وإخراج علي الكلثمي، وتدور أحداثه من خلال مزيج من الدراما والتشويق حول شخصية الشاب "فهد القضعاني" في الثلاثينيات من عمره والأعزب المضطرب والذي يتوه كل ليلة وحيداً مهموماً بشوارع الرياض، وبين فقدان العاطفة والخوف من ضياع وظيفته وتوصيل الطلبات تأتي كل تلك الأسباب لتدفعه للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه أي شيء.

وذهب المركز السابع عشر، إلى فيلم it ends with us، والذي حقق 14.4 مليون ريال، مقابل 281 ألف تذكرة، وذلك خلال فترة عرضه التي استمرت لـ9 أسابيع فقط.

واختتم القائمة، 3 أفلام مصرية، وهي: فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبري، حيث عُرض هناك لمدة 12 أسبوعاً، وحقق مبيعات تجاوزت 240.8 ألف تذكرة، بقيمة 12.5 مليون ريال، تلاه فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود، حيث حقق 12.1 مليون ريال، مقابل 237 ألف تذكرة، إذ انطلق عرضه قبل 7 أسابيع فقط، وفي المركز العشرين، جاء فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي، والذي حقق 12.3 مليون ريال، مقابل 225 ألف تذكرة، خلال فترة عرض استمرت لـ11 أسبوعاً.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».