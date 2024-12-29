كيف علق خالد الشيخ بصورة حديثه جمعته مع عبدالله الرويشد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - شارك الفنان خالد الشيخ صورًا حديثة جمعته مع الفنان عبدالله الرويشد وعلق عليها وكتب: "سعدت بشوفتك واطمأن قلبي عليك..لا عدم صوتك ولا خلا منك مكان يا صديق العمر ورفيق الدرب.. محبتي لا حدود لها حتى نلتقي مجدداً"، كما نشر الفنان عبدالله الرويشد الصور على ستوري الانستغرام الخاص به.

وكان الرويشد قد ظهر قبل أيام أيضًا في بروفة الفنان عبادي الجوهر قبل إحياء حفله بالكويت "عبادي وعودة" ونشر حساب روتانا لايف على ستوري الانستغرام الصورة وعلق وكتب: "سفير الأغنية الخليجية الفنان الكبير عبدالله الرويشد يفاجئ الجميع بحضوره لبروفة الفنان الكبير عبادي الجوهر في مركز جابر الأحمد الثقافي".

كما علق الفنان عبادي الجوهر عبر حسابه على منصة اكس على حضور الرويشد لبروفات حفله وكتب: "سعيد جداً بزيارة اخوي الفنان عبدالله الرويشد للبروڤات الخاصة بحفلي بدولة الكويت".

عودة الفنان عبدالله الرويشد للكويت

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إصابة عبدالله الرويشد بجلطة دماغية

إطلاق جديده "ما قلتلك" من ألمانيا

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هذا وقد تزينت شوارع دولة الكويت، بعدد من اللوحات الكبيرة وضعتها شركة روتانا وكتبت بها عبارات عديدة تعبر عن اشتياقها لعودتإلى موطنه بعد غياب أشهر طويلة في رحلة علاج، منذ إصابته في فبراير 2024 بجلطة دماغية، دخل على إثرها إلى المستشفى، ثم انتقل إلى ألمانيا للعلاج، وأقيم له حفل استقبال رسمي بـ 17 أكتوبر2024أُصيب الفنانبجلطة دماغية في شهر فبراير، ودخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، على مدى 28 يوماً، ثم غادر بعد تحسن حالته الصحية، ولكن سرعان ما أعلنت صفحات روتانا لايف، على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ومنصة إكس وقتها، أنه سيُكمل رحلة علاجه في ألمانيا، وكان ذلك في شهر إبريل 2024.كما فاجأ الفنان عبدالله الرويشد جمهوره ومتابعيه عبر "ستوري" إنستغرام، لقطات من تصويره لأغنية جديدة سيطرحها، وكان ذلك في شهر يوليو مع شركة روتانا؛ وهي أغنية "ما قلتلك"، واحتوت المقاطع التي نشرها على لقطات من الأغنية، وكان بصحبة المخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ومن ‏كلمات مشعل دهيم‬، ألحان ناصر الصالح‬.

واشتهر الفنان عبدالله الرويشد في الكويت، والخليج والوطن العربي، وله أغنياتٌ كثيرة لا تزال باقية بالذاكرة، كما شارك في العديد من الحفلات بالكويت وخارج الكويت، ويعدُّ من أبرز الفنانين الكويتيين الذين واكبت أغانيه الجيل الماضي والحاضر.

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