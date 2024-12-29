تكنولوجيا: MSI MPG 325CQRXF: شاشة ألعاب 31.5 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 280 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر نوفمبر من العام الماضي، كنا قد تناولنا إطلاق شاشة الألعاب MSI MAG 325CQRXF E2، التي تتميز بمعدل تحديث 240 هرتز.

والآن، أطلقت MSI شاشة جديدة تحمل اسم MPG 325CQRXF، وهي جزء من تشكيلة MSI Performance Gaming (المعروفة باسم MPG). بينما تشترك الشاشتان في العديد من المواصفات، تقدم الشاشة الجديدة ترقيات ملحوظة تجعلها خيارًا أكثر جاذبية لعشاق الألعاب.

تأتي MPG 325CQRXF بشاشة منحنية بحجم 31.5 بوصة، تعتمد على لوحة Rapid VA مع انحناء 1000R. تدعم الشاشة دقة 2560 × 1440 (2K) وتوفر معدل تحديث مذهل يصل إلى 280 هرتز، مما يضمن تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع. ومع وقت استجابة يبلغ 0.5 مللي ثانية (GtG)، تقدم الشاشة مرئيات واضحة حتى أثناء المشاهد السريعة.

تعتمد الشاشة على معيار VESA DisplayHDR 400 لتعزيز التباين والسطوع، كما تتميز بدقة ألوان استثنائية مع تغطية 96% من نطاق DCI-P3 و127% من نطاق sRGB، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للألعاب الغامرة وأعمال إنشاء المحتوى. تدعم الشاشة أيضًا تقنية Adaptive-Sync لتقليل تمزق الإطارات وضمان أداء أكثر سلاسة.

وعلى صعيد الاتصال، توفر MPG 325CQRXF مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك منفذي HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C يدعم توصيل طاقة بقدرة 15 واط.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشاشة على منفذي USB-A 2.0، ومقبس سماعة رأس، ومصدر طاقة داخلي لتبسيط إدارة الكابلات. تدعم الشاشة أيضًا إعدادات مريحة بفضل القدرة على ضبط الإمالة، والارتفاع، والدوران، مع تصميم بدون إطار مثالي لتكوينات الشاشات المتعددة.

أضافت MSI ميزة AI Vision لتحسين جودة المرئيات من خلال ضبط السطوع وتشبع الألوان تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزة MSI Gaming Intelligence التي تقدم إعدادات ذكية لتعزيز تجربة المستخدم. يمكن للمستخدمين تحديث البرامج الثابتة للشاشة عبر اتصال USB بسهولة.

تزن MPG 325CQRXF حوالي 8.1 كجم مع الحامل، ما يجعلها إضافة قوية وموثوقة لمحفظة شاشات الألعاب من MSI. من المتوقع أن تعلن الشركة قريبًا عن تفاصيل الأسعار والتوافر عبر الإنترنت.

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