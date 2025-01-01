السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة وتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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