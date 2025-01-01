استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزلين شمال ووسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، منزلين شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ستة شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير ضخمة للمباني والمنازل الفلسطينية في بيت لاهيا وجباليا وتل الهوا.

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