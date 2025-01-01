السعودية | فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يطلع على سير إعادة تأهيل وترميم المعهد الصحي بمحافظة لحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على سير العمل الجاري في تأهيل وترميم المعهد الصحي بمحافظة لحج ضمن مشروع إعادة تأهيل وترميم المعهد الصحي الممول من المركز.

وطاف فريق المركز بمعية مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج ومسؤولي المعهد الصحي على مختلف الأقسام من القاعات الدراسية والإدارية وسكن الطالبات، ويتضمن المشروع تأثيث المعهد من خلال توفير الأثاث المكتبي والطبي المناسب، وتزويده بالتجهيزات والمستلزمات الطبية والتعليمية المطلوبة في أقسام الأسنان، والقبالة (توليد النساء)، والتمريض، والصيدلة، بهدف استعادة الدور الريادي الذي تميز به المعهد خلال السنوات الماضية في تأهيل الكوادر الصحية ورفد المستشفيات بالكادر الصحي المؤهل.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مختلف القطاعات الحيوية في اليمن.

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