الامارات | «الوطني للأرصاد»: طقس صحو نهاراً ورطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وأوضح المركز في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها تراوح بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المدّ الأول في الساعة 02:03، والجزر الأول في الساعة 19:14.

ويكون الموج كذلك في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المدّ الأول في الساعة 21:50، والجزر الأول في الساعة 14:35، والجزر الثاني في الساعة 03:29.