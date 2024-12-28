شكرا لقرائتكم خبر عن نظام إلكتروني وكادر فني.. 10 اشتراطات لتشغيل المختبرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية