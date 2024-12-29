عدنان درجال: نعتذر للشعب العراقي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: تقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بالاعتذار للجماهير العراقية، والشعب العراقي بصفه عامة بعد الخروج المبكر (من الدور الأول) لبطولة "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت، وجاء هذا الاخفاق الذي أغضب الشارع العراقي بعد الهزيمة القاسية من المنتخب السعودي السبت بنتيجة 3-1.

وبعيداً عن الاعتذار فسوف يتم التحقيق في هذا الاخفاق، فضلاً عن تقديم كافة الضمانات على طريق التأهل لمونديال 2026، وتحقيق الحلم العراقي الغائب منذ 40 عاماً.

وجاء في بيان درجال:

"نقدم اعتذارنا لكلِ الجَماهيرِ العراقية الوَفيةِ التي ما انفكت تؤازرُ وتدافعُ عن أُسُودِ الرافدين في كلِ المُناسبات، وننوه بأننا كنا نُمني النفسَ بظُهورِ منتخبنا بصُورةٍ أفضل مما ظهرَ عليها، وإسعاد جماهيرنا المُخلِصة التي هي مصدرُ إلهامنا وتفانينا في عملنا.

نؤكد أثناء اللقاء بلاعبي المنتخبِ الوطنيّ بعدَ ساعاتٍ قليلةٍ من خروجه المُبكر من منافساتِ خليجي 26 المُقامة حالياً في الكويت، أهميةَ الأخذِ بنظرِ الاعتبار الدروس المُستقاة منها، وجعلها نبراساً في مِشوارنا المُقبل، وهو الأهمّ، متمثلاً في الدفاعِ عن طموحاتِ الجماهير برؤيةِ منتخبها يتأهلُ إلى المونديال المُقبل، وتحقيق الحلمِ الذي طالَ انتظاره لمدةِ أربعين عاماً.

نحث اللاعبين على ضرورةِ الالتزامِ والانضباطِ في التدريباتِ مع موعدِ عودتهم إلى أنديتهم، وتقديم أفضل ما لديهم في المُبارياتِ المُقبلة من أجلِ الوصولِ إلى الجاهزيّةِ الكاملةِ قبلَ خوضِ الاستحقاقاتِ المُقبلة في التصفياتِ المؤهلة لكأسِ العالم.

ونطالب الجماهيرَ الوفية والإعلامَ الرياضيّ بمواصلةِ الدعمِ والإسنادِ في المرحلةِ المُقبلة حتى تحقيق هذا الهدف، كما نبين اننا بصددِ تشكيلِ لجنةٍ من المُختصين، وذلك لدراسةِ المُشاركةِ في خليجي 26 للوقوفِ على الجوانبِ الفنيّة، وكذلك الظواهرُ السلبيّةُ التي حدثت أثناء البُطولةِ من أجل تشخيصها، ووضع الحلولِ الناجعةِ لمعاجلتها قبلَ خوضِ مباراتي الكويت وفلسطين يومي 20-03 و 25-03 على التوالي .

نوجّه الشكرَ والتقديرَ لكلِ الجماهير الوَفيةِ التي آزرت وساندت منتخبنا الوطنيّ في هذا العرسِ الكرويّ الخليجيّ".

