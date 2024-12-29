شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وكينيا يتصدران دول حوض النيل الأكثر استيرادا من مصر عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت دولة السودان في صدارة ترتيب دول حوض النيل الأكثر استقبالا للصادرات المصرية بنهاية عام 2023، بقيمة بلغت نحو 989 مليون دولار، ارتفاعا من 954.3 مليون دولار العام السابق له 2022، بزيادة بلغت نسبتها 3.6٪.

وتشير البيانات الواردة في النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2023، إلى أن أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان كانت منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.

وجاءت كينيا في المرتبة الثانية في استقبال الصادرات المصرية بما قيمته 327.3 مليون دولار عام 2023، مقابل 356.4 مليون دولار عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 8.2٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعـات من عجائن الورق، حديد وصلب وفولاذ.

وإجمالا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل خلال عام 2023، لتسجل نحو 1.73 مليار دولار، بينما كانت نحو 1.70 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 2.1٪.

ويشمل تجمع دول حوض النيل كلا من "السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان".

وتراجعت الواردات المصرية من دول حوض النيل وبلغت قيمتها نحو 1.29 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.38 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 7.1%، وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 532.1 مليون دولار عام 2023، مقابل 530.2 مليون دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 0.4% وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار عام 2023، مقابل 505.4 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 23.2٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن، وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 697.1 مليون دولار عام 2023، مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 71.9%.

وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 623.6 مليون دولار عـام 2023، مقابل 675.1 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.6%.