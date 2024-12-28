شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني يوضح شروط استرداد الرسوم الدراسية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض المحامي والمستشار القانوني راكان بن مساعد شروط ومعايير استرداد الرسوم الدراسية.

وقال بن مساعد خلال مداخلته في العربية إف إم: “هناك شروط ومعايير لاسترداد الرسوم الدراسية المتعلقة بكل من درس خلال الـ10 سنوات ما بين 20/7/1429 حتى تاريخ 2/8/1439. بعد هذا التاريخ، صدر نظام الجامعات الذي يتيح للجامعات تقديم برامج مدفوعة الثمن، بشرط أن تكون هذه البرامج معتمدة”.

وتابع بن مساعد، فيما يخص البرامج غير المعتمدة فهي غير مستحقة للاسترداد وكذلك، من درس في المدة المشار إليها يستحق استرداد الرسوم.

وأكد بن مساعد أن القضاء الإداري لا يفرق بين البرامج الدراسية من حيث الأحقية في استرداد الرسوم.

ونوه بن مساعد بأنه صدر أمر ملكي يتضمن موافقة الدولة على تحمل الرسوم الدراسية للطلاب الجامعيين في التعليم الموازي والانتساب وجميع برامج التعليم، مؤكداً أن اختلاف المسميات لا يغير المضمون.