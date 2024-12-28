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“الأرصاد”: نشاط الرياح السطحية المسببة لارتفاع الأمواج لـ 2.5م

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الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، ‏تقريرًا عن حالة نشاط للرياح السطحية المسببة لارتفاع الأمواج؛ وذلك من الاثنين المقبل إلى الأربعاء.

‏وبين المركز ‏أنه يتوقع – بمشيئة الله – تأثر سواحل البحر الأحمر بحالة نشاط الرياح السطحية المسببة لارتفاع الأمواج لـ 2.5 م خاصة خلال فترات النهار وذلك على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك (محافظتي الوجه وأملج)، والمدينة المنورة (محافظة ينبع)؛ فيما تتأثر سواحل محافظات (رابغ، جدة، الليث) بمنطقة مكة المكرمة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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