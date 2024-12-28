شكرا لمتابعة خبر عن “الأرصاد”: نشاط الرياح السطحية المسببة لارتفاع الأمواج لـ 2.5م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، ‏تقريرًا عن حالة نشاط للرياح السطحية المسببة لارتفاع الأمواج؛ وذلك من الاثنين المقبل إلى الأربعاء.

‏وبين المركز ‏أنه يتوقع – بمشيئة الله – تأثر سواحل البحر الأحمر بحالة نشاط الرياح السطحية المسببة لارتفاع الأمواج لـ 2.5 م خاصة خلال فترات النهار وذلك على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك (محافظتي الوجه وأملج)، والمدينة المنورة (محافظة ينبع)؛ فيما تتأثر سواحل محافظات (رابغ، جدة، الليث) بمنطقة مكة المكرمة.