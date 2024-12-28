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طقس السبت في المملكة.. انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.
حالة الطقس في السعودية اليوم - أرشيفية
أمطار ورياح شديدة على منطقة جازان - أرشيفية

طقس المملكة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
طقس السعودية اليوم - واس

حالة البحر الأحمر

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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