شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت في المملكة.. انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

حالة البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.