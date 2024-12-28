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أنقرة.. رئيس الأركان يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية

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واس - أنقرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة، اجتماعها السادس في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق الأول متين غوراك.
وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي عُقد في مقر هيئة الأركان العامة التركية، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة السعودية والتركية، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وفرص تعزيزه وتطويره، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء وزير الدفاع التركي

إلى ذلك، التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الدفاعية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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