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طقس المملكة.. هطول أمطار متفرقة وضباب كثيف على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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