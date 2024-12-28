شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. هطول أمطار متفرقة وضباب كثيف على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.