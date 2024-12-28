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شاهد| يوم ثقافي وفعاليات متنوعة لضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساء أمس، يومًا ثقافيًا لضيوف الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
وشملت فعاليات اليوم الثقافي أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى إقامة حفل خطابي عبر فيه الضيوف عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرم الاستضافة وتنفيذ البرنامج وتمكينهم من أداء مناسك العمرة، وتمكينهم من زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.
الشؤون الإسلامية تنظم يومًا ثقافيًا لضيوف برنامج خادم الحرمين - واس

ضيوف برنامج خادم الحرمين

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الشيخ علي الزغيبي، أن البرنامج أتاح الفرصة لـ 4500 معتمر ومعتمرة من دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي منذ انطلاق البرنامج عام 1435 هـ .
الشؤون الإسلامية تنظم يومًا ثقافيًا لضيوف برنامج خادم الحرمين - واس

يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يمثلون الدفعة الثانية لعام 1446 هـ، البالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من أوروبا.
الشؤون الإسلامية تنظم يومًا ثقافيًا لضيوف برنامج خادم الحرمين - واس

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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