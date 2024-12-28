شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد يحتفل بزفاف نجله فى حضور نجوم التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية بزفاف نجله محمد في حضور عدد كبير من نجوم الرياضة والتحكيم .

حرص على حضور حفل الزفاف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الاسبق ورئيس لجنة الحكام السابق وسمير عثمان رئيس لجنة الحكام الاسبق وتوفيق السيد وأحمد الشناوى وعزب حجاج مدير لجنة الحكام، وأعضاء اللجنة فهيم عمر وجهاد جريشة وجيمس حنا وعمر الأيوبي مدير تحرير الخليج 365 ورئيس قطاع الرياضة، وأحمد الوليد عضو مجلس إدارة نادى الترسانة وسيد مراد مدير تقنية الفيديو السابق .

كما حضر الدوليين محمد معروف ومحمد الحنفى ومحمود أبو الرجال وحسام عزب، ومحمود رضا وعبدالله امام وعلي طاهر وميدو سلامة وابراهيم محجوب ومحمد الشناوي.