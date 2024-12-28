شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: جلبيرتو أصعب منافس والسعيد الأفضل بالدورى.. وخفت فى هذه المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فتحى نجم منتخب مصر السابق، عن أصعب منافس لعب ضده وأفضل هدف سجله في مشواره، بالإضافة إلى أكثر مباراة خاف أثناء لعبها.

وقال أحمد فتحى خلال تواجده في برنامج كابيتانو مصر: "مفيش حاجة اسمها خليفتى في الملاعب، كل لاعب له طريقته الخاصة، وأكرم توفيق لاعب مهم جدا ونصحته بالخروج من الأهلى للمشاركة ثم العودة مجددا وهو ما تحقق حاليا وأصبح أساسيا".

وأضاف الجوكر: "أفضل ظهير أيسر لعبت عليه كان جلبرتو، وتراورى جناح بوركينا فاسو، وأجمل هدف سجلته هم هدفين الأول هو هدفى في طلائع الجيش مع الأهلى في آخر الدقائق وكان سببا في خوضنا مباراة فاصلة مع الإسماعيلى وخدنا الدورى، بالإضافة إلى هدفى في كأس مصر أمام المصرى وخدنا الكأس".

وتابع: "أجمل أسيست كان فى هدف عماد متعب في منتخب الشباب لأنه كان برجلى الشمال في منتخب كوت ديفوار وفزنا 4 / 3 ودا الهدف الرابع، وأصعب مباراة كانت أمام ليبيا في ليبيا وخسرنا بهدف نظيف، ودى المباراة الوحيدة اللى خوفت فيه وكان عندى 22 سنة".

وأوضح: "أكتر بطولة حزنت عليها مع منتخب مصر فى نهائي أمم أفريقيا 2017 أمام الكاميرون، ومع الأهلى خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا 2018 أمام الترجى كنت مصابا وملعبتش العودة وخسرنا 3 /0 ".

وعن أفضل لاعب في الدورى، قال: "عبد الله السعيد محافظ على نفسه وذكى وبيتمرن جدا، ونصيحتى لرمضان صبحى أنه يحترف بره أي لاعب عنده الفرصة أنه يحترف لازم يحترف، ودائما بتكلم مع إبراهيم عادل ومحمود صابر".