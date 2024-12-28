شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واستمتع بأهداف الجولة السادسة فى دورى nile.. لوب الشيبى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمى لقناة أون تايم سبورتس، على نشر جميع أهداف الجولة السادسة من مسابقة دورى nile، التي أسدل الستار عنها مساء الخميس، بمواجهتى بتروجت والجونة، والمصرى والأهلى.

وعلق الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس على أهداف الجولة قائلا: "لوب الشيبي وركلة حرة رائعة من عطية الله ورباعية المحلة وأهداف مثيرة في اللحظات الأخيرة.. إليكم أهداف الجولة السادسة من دوري نايل".

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

كما انتزع فريق بتروجت فوزا قاتلا أمام نظيره الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

فاز فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وانتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.