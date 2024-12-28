شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إيهاب جلال يفوز على أبو رجيلة بهدفين نظيفين فى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الراحل إيهاب جلال بقيادة عصام الحضرى، على فريق أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كابيتانو مصر.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب فى الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين فى إظهار مواهب قوية فى كرة القدم والتى تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه فى حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضى، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.