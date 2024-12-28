“صحة غزة”: الاحتلال الإسرائيلي أجبر المرضى والمصابين على إخلاء مستشفى كمال عدوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور خليل دقران، أن جيش الاحتلال أجبر المرضى والمصابين على إخلاء مستشفى كمال عدوان.

وقال دقران – في مداخلة لقناة/القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، إن -:” جيش الاحتلال قام باعتقال مدير مستشفى كمال عدوان وعدد من الكوادر الطبية واقتيادهم إلى أماكن غير معروفة حتى الآن، فضلا عن اقتياد عدد آخر إلى جهة غير معلومة وإجبار بعض الممرضين على النزوح قسريا من المستشفى إلى الخليج 365 الجنوبية”.

وأوضح، أنه تم نقل عدد من المرضى والمصابين إلى المستشفى الأندونيسي الذي لا يعمل أصلا وليس به طواقم طبية ولا أي نوع من مقومات الحياة، مؤكدا أن المرضى يواجهون وضعا صعبا للغاية بدون رعاية طبية ولا طعام ولا ماء ومعرضين لفقد حياتهم في ظل احتجاز الاحتلال لمعظم أفراد الكادر الطبي وتدمير البنية التحتية للمستشفى الأندونيسي.

وناشد متحدث صحة غزة ، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية، قائلا إن عددا كبيرا من الطواقم الطبية في شمال القطاع لا نعرف مصيرهم الآن من بينهم مدير مستشفى كمال عدوان.

وأوضح أن شمال قطاع غزة المحاصر لا يوجد به الآن أي مستشفى يستطيع تقديم الخدمات للمواطنين وأصبح بلا خدمات صحية ولا أي مقومات الحياة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر ويستهدف المواطنين، ويحكم بالإعدام على المصابين الذين يتركهم ينزفون حتى الموت.

كما تقوم قوات الاحتلال بمنع سيارات الإسعاف للدخول إلى الشمال لإنقاذ حياة المواطنين، منوها بأن ما يحدث في شمال قطاع غزة هو إبادة حقيقية ومحرقة للجميع.

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