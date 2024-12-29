مقتل 47 شخصًا على الأقل بعد تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" الكوريّة الجنوبيّة للأنباء، بـ"مقتل 47 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، بعد تحطّم طائرة ركاب كوريّة على متنها 181 شخصًا بينهم ستّة من أفراد الطاقم، في مطار موان الدولي في جنوب غرب ​كوريا الجنوبية​".

وأوضحت أنّ "طائرة "جيجو إير" (Jeju Air) انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، واصطدمت بسياج في المطار في بلدة مو أن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سيئول"، قبل أن تنفجر، مشيرةً إلى أنّ "معظم الرّكاب كوريّين، باستثناء اثنين من تايلاند". ولفتت إلى أنّ "الحادث تسبّب بإلحاق أضرار جسيمة بالطّائرة، ممّا أدّى إلى نشوب حريق بها".

وأمر الرّئيس الكوري الموقّت تشوي سانغ-موك، المسؤولين ببذل كلّ الجهود اللّازمة لعمليّات الإنقاذ.