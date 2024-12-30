شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع سفير باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر الدكتور سانو عن خالص شكره وبالغ تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بصفتها دولة المقر بما تقدمه للمجمع من دعم مستمر لهذا الجهاز المهم في ظل ما يواجه العالم الإسلامي حاليًا من تحديات.
حضر الاستقبال، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، والمستشار في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالله الطاير.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
نائب وزير الخارجيةكما استقبل الخريجي، اليوم، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، وجرى استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك، وجهود المملكة الدولية في سبيل نشر الحوار والتسامح والسلام، كما تم التطرق إلى جهود المجمع في هذا السبيل.
وعبر الدكتور سانو عن خالص شكره وبالغ تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بصفتها دولة المقر بما تقدمه للمجمع من دعم مستمر لهذا الجهاز المهم في ظل ما يواجه العالم الإسلامي حاليًا من تحديات.
حضر الاستقبال، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، والمستشار في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالله الطاير.